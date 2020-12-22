تقصي الحقائق باتحاد الكرة توصي بحرمان ربيع ياسين من تدريب المنتخبات الوطنية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت مصادر داخل اتحاد الكرة، إن لجنة تقصي الحقائق التي تضم حسين حلمي المستشار القانوني ووليد العطار المدير التنفيذي للجبلاية إستقرت على تحميل ربيع ياسين المدير الفني السابق للمنتخب الوطني للشباب مسئوولية أزمة كورونا التي تفجرت في تونس ومنعت الفريق من المشاركة في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا للشباب.
وأكدت المصادر أن اللجنة أوصت بحرمان ربيع ياسين من التدريب في المنتخبات الوطنية مرة أخرى وهو ما دفعه لإعلان تقديم إستقالته والتلويح بعدم العمل في المنتخبات الوطنية مرة أخرى.
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