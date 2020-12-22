شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: لن أعمل في الإسماعيلي في وجود ابراهيم عثمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد حسني عبدربه نجم الكرة المصرية والإسماعيلي الأسبق، أنه لن يعمل داخل الدراويش في ظل وجود ابراهيم عثمان رئيس للنادي بسبب الخلافات بينهما التي ظهرت اعتراضا على سياسة رئيس النادي مع الفريق الكروي الأول.
وأبدى عبدربه حزنه لما وصل إليه حال الفريق بسبب عدم الإستقرار الذي حدث في بداية الموسم وسوء النتائج التي قدمها الفريق خلال الموسم الجديد
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الوضع في مصر
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اصابات
126,273
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تعافي
107,162
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وفيات
7,130
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