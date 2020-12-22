شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح وميسي ونيمار في صدارة التصنيف العالمي لـ FootballCritic والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نشر موقع FootballCritic تصنيفًا لأفضل 50 لاعب لكرة القدم في العالم، استنادًا على الأرقام والحسابات الخاصة باللاعبين في كافة المباريات، وكان ميسي قد تصدر القائمة السابقة في أكتوبرالماضي إلى جانب روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونيخ الألماني.

ولكن نشر الموقع الان تصنيفًا محدثًا انخفض فيه تصنيف ليفاندوفسكي من 99 إلى 98، ليحتل المركز الخامس، كما طرأت على التصنيف تغييرات اخرى.

إذ انضم كل من صلاح ونيمار إلى جانب نجم برشلونة ميسي، ضمن أفضل لاعبي العالم.

وشهد النجم العالمي محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، ارتفاعًا في تقييمه من 93 إلى 99، ليصنف ضمن أفضل لاعبي العالم بجانب ميسي.

كما تحسن نجم باريس سان جيرمان، نيمار، في تقييمه إلى 99 ليتسلق إلى جانب صلاح وميسي في الترتيب.

ونشر الموقع ترتيب اللاعبين كالتالي:

1- لونيل ميسي (برشلونة): 99

2- محمد صلاح (ليفربول): 99

3- نيمار (باريس سان جيرمان): 99

4- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند): 98

5- روبرت ليفاندوفسكي (بارين ميونخ): 98

6- كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) :98

7- كريم بنزيما (ريال مدريد): 97

8- كريستيانو رونالدو (يوفنتوس): 97

9- روميلو لوكاكو (انتر ميلان): 97

10- جوشوا كيميش (بايرن ميونخ): 96

11- ألفارو موراتا (يوفنتوس): 95

12- رافائيل جويريرو (بوروسيا دورتموند): 95

13- زلاتان ابراهيموفيتش (ميلان): 95

14- ياجو أسباس (سيلتا دي فيجو): 95

15- سيرجيو راموس (ريال مدرير): 95

16- برونو فرنانديز (مانشستر يونايتد): 94

17- لارس ستيندل (بوروسيا مونشنجلادباخ): 94

18- ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد): 93

19- جاك جريليش (أستون فيلا): 93

20- روبن دياس (مانشستر سيتي): 93

21- ياسين بونو (اشبيلية): 93

22- دايوت أوباميكانو (ار بي ليبزيج):93

23- كيفين دي بروين (مانشستر سيتي): 93

24- هاري كين (توتنهام هوتسبر): 93

25- ماتس هولمز (بوروسيا دورتموند): 93

26- سون هيونج مين (توتنهام هوتسبر): 93

27- دومينيكو بيراردي (ساسولو): 93

28- أندريه كراماريك (هوفنهايم): 93

29- توماس مولر (بايرن ميونخ): 92

30- ريمي كابيلا (كراسنودار): 92

31- جواو كانسيلو( مانشستر سيتي): 92

32- يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد): 92

33- ماركينيوس (باريس سان جيرمان): 91

34- كورت زوما (تشيلسي): 91

35- أنجلينو (ار بي ليبزيج): 91

36- رحيم سترلينج (مانشستر سيتي): 91

37- سيرو إيموبيل (لاتسيو): 91

38- جوردي ألبا (برشلونة): 91

39- سيرجي روبرتو (برشلونة): 91

40- تياجو سيلفا (تشيلسي): 91

41- ووت ويجهورست (فولفسبورج): 91

42- هنريخ مخيتاريان (روما): 90

43- جوناس هوفمان (بوروسيا مونشنجلادباخ): 90

44- جوزيب إيليتش (أتالانتا): 90

45- نيك بوب (بيرنلي): 90

46- ديوجو جوتا (ليفربول): 90

47- فابينيو (ليفربول): 90

48- أوليفييه جيرو (تشيلسي): 90

49- تياجو الكانتارا (ليفربول): 90

50- ماتياس دي ليخت (يوفنتوس): 90