شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي ينعى محمد فايز لاعب غزل المحلة الأسبق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نعى محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلى ، أعضاء مجلس الإدارة، والمدير التنفيذي، ينعون ببالغ الحزن والأسى، الكابتن محمد فايز لاعب غزل المحلة الأسبق، الذي وافته المنية اليوم.

ويتقدمون بخالص التعازي إلى نادي غزل المحلة وجماهيره، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويدخله فسيح جناته، ويلهم الأسرة الكريمة الصبر والسلوان.