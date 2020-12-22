شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز: رمضان صبحي متأثر بالهجوم عليه.. وإكرامي أكثر خبرة ولا يتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال هاني سعيد، المدير الرياضي لنادي بيراميدز، إن رمضان صبحي، لاعب الفريق، تأثر بالهجوم عليه من قبل الجماهير خلال الفترة الماضية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج «مع شوبير» المذاع عبر محطة راديو أون سبورت، قال سعيد: «الدوري هذا الموسم صعب، في المواسم الماضية كنّا نعلم ماهي المباريات السهلة والمباريات الصعبة، لكن الوضع هذا الموسم مختلف، خاصة مع التدعيمات التي أبرمتها الأندية خلال فترة الميركاتو الماضي».

وأضاف: «أعتقد أن المنافسة ستكون بين الأهلي والزمالك وبيراميدز، في الوقت ذاته أعتقد أن سيراميكا كليوباترا سيصل لمكان مميز هذا الموسم».

وعن الهجوم الذي تعرض له شريف إكرامي ورمضان صبحي بعد انتقالهما إلى الفريق قادمين من الأهلي، قال: «الأمور تهدأ مع الوقت، لكن بالتأكيد إكرامي أكثر خبرة ولم يعد يتأثر بتلك الأشياء، بينما رمضان مازال يتأثر».

وواصل: «نتمنى أن تهدأ الأمور خلال الفترة المقبلة، ويعود رمضان لتقديم أفضل ما لديه».

وبسؤاله عن الخسارة أمام الاتحاد، قال سعيد: «من وجهة نظري من الأفضل أن هذا الأمر حدث في وقت مبكر من الدوري حتى يستفيق الفريق، وبالفعل اختلفت الأمور أمام الزمالك، ونأمل أن تتحسن خلال المباريات المقبلة».

وعن نيته الرحيل عن النادي لتولي منصب المدير الفني، قال: «سبق وقلت إنني أتمنى خوض تجربة المدير الفني، لكنني لم أقل إنني سأترك النادي، اكتسبت خبرات كبيرة في النادي وأسعى لتطبيقها فيما بعد».