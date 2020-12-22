شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المدير الفني السابق لفريق غزل المحلة متأثرًا بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
نعي نادي ألعاب دمنهور الكابتن محمد فايز المدير الفني السابق لفريق دمنهور، لاعب ومدرب فريق غزل المحلة السابق، والذى توفي متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد في أحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة في محافظة الغربية.
وكانت أعراض فيروس كورونا المستجد ظهرت على الفقيد وتم عمل مسحة له، وتبين إيجابية المسحة، وتم نقله لإحدى المستشفيات الخاصة في المحلة لعزله، وتدهورت حالته الصحية بعد وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى لقى وجه ربه.
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