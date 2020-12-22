شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا تضرب صفوف المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف محمد عادل، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على الكرة بنادي المقاولون العرب، إصابة 7 لاعبين بالفريق الأول بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وهم: هيثم الجويني، وسيف الدين الجزيري، وأحمد الشيمي، وأحمد داود، وباسم علي، ومحمد سمير.
وفي تصريحات عادل، عبر إذاعة أون سبورت صباح اليوم الثلاثاء، قال :"لقد تحولت مسحة أحمد العربي، حارس المرمى، إلى سلبية وننتظر مسحة الإعادة للحارس محمود أبو السعود".
ويعاني فريق المقاولون من تفشي فيروس كورونا مما يسبب له أزمة قبل مباراته الثالثة للموسم الحالي، إذ يستضيف اليوم النجم الساحلي التونسي، في ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية.
وكان المقاولون قد تخطى فريق أرتا سولار الجيبوتي في دور الـ64، وفي حالة تخطيه النجم الساحلي التونسي سينتظر قرعة تحديد منافسه في الدور القادم.
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