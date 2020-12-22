شكرا لقرائتكم خبر عن محاضرة بالفيديو للأهلى فى النيجر قبل بدء المشوار الإفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين، مساء اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب المقرر تنفيذها في مباراة الغد أمام بطل النيجر، بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب قبل مواجهة الفريقين.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني على مشاهدة مباريات سابقة لفريق سونيديب والذي ظهر حديثا على الساحة الإفريقية، ويشارك للمرة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

كان رئيس نادي سونيديب قد حرص على زيارة مقر بعثة الأهلي بالعاصمة نيامي، أمس، وأبدى ترحيبه بالأهلي، خلال مقابلة مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والمكلف من المجلس برئاسة البعثة في النيجر.