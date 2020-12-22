شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يراجع خطة مواجهة سونيديب فى المركز التقني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر عصر غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي تدريبه الختامي على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة بالنيجر بالعاصمة نيامي، والذي يبعد عن فندق الإقامة قرابة 30 دقيقة.

كان الأهلي قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف المباراة، واشتمل المران على جانب فني وخططي بشكل أكبر، حيث حرص الجهاز الفني على تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة بطل النيجر.

وأبدى مسئولو الأهلي تفهمهم لظروف ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب غدا، والذي يستضيف اليوم مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية، وهو ما دفع الأهلي إلى إقامة مرانه الأخير على ملعب خاص باتحاد الكرة النيجري.