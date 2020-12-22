شكرا لقرائتكم خبر عن موسيمانى يحاضر لاعبى الأهلى فى النيجر بـ«الفيديو كونفراس» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اجتماعا بالفيديو كونفراس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سونيديب غدًا الاربعاء.

وحرص أحمد سليمان، محلل الأداء، على تسجيل مران الفريق الذي أقيم أمس كاملا، وإرساله لموسيماني المتواجد في القاهرة والذي يخضع للبروتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.

وتحدث موسيماني مع معاونيه كيفن جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ويانكون ميشيل مدرب الحراس، في الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفني.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب عصر غد الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ٣٢ بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول، أمس، على ملعب المباراة، نظرا لانشغال نفس الملعب اليوم بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.