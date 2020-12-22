شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري وترتيب الهدافين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعرض جدول مواعيد مباريات الدوري المصري موعد مباراة الأهلي والزمالك يوم الاثنين الموافق 28/12/2020 الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر 8.30 مساءًا بتوقيت السعودية، وهى المباراة التي ينتظرها ملايين المشاهدين في مصر ومشجعي الناديين فى خارج مصر.

ويتصدر فريق النادي الأهلي ونادي سيراميكا كليوباترا ونادي أسوان ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن برصيد 6 نقاط لكل فريق منهم، ويحل بعدهم في الترتيب نادي المصري ونادي الجونة برصيد 5 نقاط لكل منهما، ثم نوادي الزمالك والبنك الأهلى والاتحاد السكندري ووادي دجلة برصيد 4 نقاط لكل منهم.

ويتصدر 9 لاعبين هدافي الدوري المصري بعدد هدفين لكل منهم وهم: محمد شريف و محمود كهربا لاعبا الأهلي، ومصطفى محمد لاعب الزمالك ، وشريف عادل وشادي حسين لاعبا سيراميكا، وأحمد سمير لاعب طلائع الجيش، وصلاح أمين لاعب وادي دجلة، ووالتر بواليا لاعب الجونة، وهيثم مصطفي لاعب أسوان.

ونستعرض فيما جدول مواعيد مباريات الدوري حتى 31/ 12/2020.

جدول مواعيد مباريات الدوري المصري

التاريخ الفريق المنافس الموعد الثلاثاء 22/12/2020 إنبي غزل المحلة 5.00 مساءًا طلائع الجيش مصر المقاصة 7.30 مساءًا الخميس 24/12/2020 وادي دجلة سموحة 7.30 مساءًا الجمعة 25/12/2020 نادي أسوان الجونة 2.30 ظهرًا غزل المحلة طلائع الجيش 5.00 مساءًا الإسماعيلي البنك الأهلي 7.30 مساءًا السبت 26/12/2020 الإنتاج الحربي المقاولون 5.00 مساءًا مصر المقاصة المصري 7.30 مساءًا الأحد 27/12/2020 الاتحاد السكندري إنبي 5.00 مساءًا سيراميكا كليوباترا الأهرام 7.30 مساءًا الإثنين 28/12/2020 الزمالك الأهلي 7.30 مساءًا الثلاثاء 29/12/2020 نادي أسوان الإسماعيلي 2.30 ظهرًا الأربعاء 30/12/2020 الجونة مصر المقاصة 2.30 ظهرًا المقاولون البنك الأهلي 5.00 مساءًا المصري غزل المحلة 7.30 مساءًا

ويمكن لمتابعي الدوري المصري من المملكة العربية السعودية زيادة ساعة على موعد المباراة كفارق توقيت عن الموعد في مصر