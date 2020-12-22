شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجتمع مع معاونيه والأهلي يتدرب بملعب المركز التقني في النيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اجتماعا بالفيديو كونفراس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سونيديب غد الاربعاء ، وحرص أحمد سليمان، محل الأداء على تسجيل مران الفريق الذي اقيم امس كاملا، وإرساله لموسيماني المتواجد في القاهرة والذي يخضع للبرتوكول العلاجي الخاص بفيروس كورونا.

وتحدث موسيماني مع معاونيه كيفن جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ويانكون ميشيل مدرب الحراس، في الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفني.

ويلتقي الأهلي مع سونيديب عصر غد الأربعاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي بالعاصمة نيامي في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه الأول أمس على ملعب المباراة، نظرا لانشغال نفس الملعب اليوم بإقامة مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية.

ويختتم الأهلي تدريباته اليوم الثلاثاء؛ استعدادا لمواجهة سونيديب بطل النيجر ويخوض الأهلي تدريبه الختامي على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة بالنيجر، بالعاصمة نيامي، والذي يبعد عن فندق الإقامة قرابة 30 دقيقة.

وكان الأهلي قد خاض مرانه أمس الثلاثاء على ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي يستضيف المباراة، واشتمل المران على جانب فني وخططي بشكل أكبر، حيث حرص الجهاز الفني على تطبيق طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مباراة بطل النيجر.

وأبدى مسئولو الأهلي تفهمهم لظروف ملعب الجنرال سيني كونتشي الذي تقام عليه مباراة الفريق أمام سونيديب غدا، والذي يستضيف اليوم مباراة فريق جيندارميري ناشونال مع شبيبة القبائل الجزائري في بطولة الكونفدرالية، وهو ما دفع الأهلي إلى إقامة مرانه الأخير على ملعب خاص باتحاد الكرة النيجري.

ويعقد الجهاز الفني للفريق محاضرة بالفيديو مع اللاعبين مساء اليوم الثلاثاء؛ للحديث عن الجوانب الفنية والخططية، وطريقة اللعب المقرر تنفيذها في مباراة الغد بالإضافة إلى شرح نقاط القوة والضعف في فريق سونيديب قبل مواجهة الفريقين ، وحرص الجهاز الفني على مشاهدة مباريات سابقة لفريق سونيديب والذي ظهر حديثا على الساحة الإفريقية، ويشارك للمرة الثالثة في دوري أبطال إفريقيا.

وكان رئيس نادي سونيديب قد حرص على زيارة مقر بعثة الأهلي بالعاصمة نيامي أمس، وأبدى ترحيبه بالأهلي، خلال مقابلة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والمكلف من المجلس برئاسة البعثة في النيجر.