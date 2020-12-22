شكرا لقرائتكم خبر عن المحلة يرتدي شارات سوداء فى مباراة إنبي حدادا علي محمد فايز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة نادي غزل المحلة برئاسة المحاسب أحمد عمرو ارتداء شارات سوداء في مباراة الفريق أمام انبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا وتم اخطار اتحاد الكرة ولجنة المسابقات بالقرار.

وقامت إدارة ة المحلة بتجهيز الشارات السوداء عقب علمها بوفاة محمد فايز الذي قاد غزل المحلة من قبل للصعود للدوري الممتاز مرتين كان اخرها موسم 2014-2015 عقب فوزه علي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف .

في سياق مختلف قررت اسرة محمد فايز مدرب دمنهور الحالي ولاعب ومدرب غزل المحلة السابق اقامة صلاة الجنازة بساحة المسجد الكبير بمنطقة الشعبية بالمحلة الكبري وذلك عقب وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبري.

ومن المقرر ان تتم صلاة الجنازة عقب اذان الظهر وذلك بإتباع كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا اثناء صلاة الجنازة ومراسم الدفن .

كما قررت الاسرة دفن لاعب ومدرب المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي بمقابر الاسرة بمنطقة الششتاوي بمدينة المحلة وذلك بعد استطلاع رأي اولاده المقيمين خارج مصر .

وتوفي في الساعات الاولي من صباح اليوم محمد فايز لاعب ومدرب غزل المحلة السابق والمدير الفني الحالي لفريق دمنهور الذي ينافس بالقسم الثاني وذلك متأثرا بلإصابته بفيروس كورونا .

وجاءت وفاة لاعب ومدرب المحلة السابق بعد ساعات من دخوله لاحدي المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وذلك بسبب شعوره بضيق في التنفس قبل ان تتدهور حالته الصحية في الساعات الاولي من صباح اليوم ليلاقي ربه بعد مشوار حافل مع كرة القدم .

وسبق لفايز قيادة غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز مرتين من قبل بالاضافة لقيادته لغزل المحلة لتحقيق المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز موسم 2009-2010، وتولي فايز تدريب دمنهور مطلع الشهر الماضي ومعه جهاز فني من ابناء مدينة المحلة قبل ان يصاب بكورونا مطلع الاسبوع قبل الماضي ومعه ثمانية من لاعبي دمنهور وعدد من اعضاء الجهاز الفني بالنادي قبل ان يتم شفاء اللاعبين الثمانية واعضاء الجهاز الفني في الوقت الذي توفي محمد فايز متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.