شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. الجوهرى يطالب أيمن منصور باستخدام قدمه ليحصل الزمالك على السوبر الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائمًا ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد المطبخ الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحيانا أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

شهدت مباراة الأهلى والزمالك فى السوبر الأفريقى 94 التي أقيمت فى مدينة جوهانسبورج الجنوب أفريقية، العديد من الكواليس، حيث كان محمود الجوهرى، المدير الفنى الذى يقود الزمالك، بعدما رحل عن تدريب الأهلى ومنتخب مصر عقب تأهله مع الفراعنة لمنافسات كأس العالم 1990 بإيطاليا، لأول مرة فى تاريخنا، ليقود الغريم التقليدى فى مباراة أمام المارد الأحمر تنتهى بتتويج بطل لا محالة.

الزمالك سافر إلى جنوب أفريقيا قبل المباراة بـ10 أيام والأهلي سافر إلى جوهانسبرج بعد الزمالك علي متن طائرة خاصة، وذلك للتعود علي الأجواء في جنوب أفريقيا.

الجوهرى أبلغ أيمن منصور مهاجم الزمالك وقتها بتعليمات قبل المباراة بضرورة التسديد من الخارج، وكانت تلك التعليمات هى السبب فى إحراز هدف الفوز، حيث كان أيمن منصور يجيد استخدام الرأس أكثر من القدم، إلا أن الجوهري طالبه قبل المباراة باستعمال قدمه والتسديد بصورة أكبر فكان هدف الفوز.