شكرا لقرائتكم خبر عن تقصى الحقائق تطلب 6 تقارير قبل بدء التحقيق في أزمة منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلبت لجنة تقصى الحقائق المُشكلة من جانب اتحاد الكرة، 6 تقارير عن بعثة منتخب الشباب فى تونس قبل بدء التحقيق فى الأزمة التى ضربت الفراعنة هناك وحالت دون مشاركة المنتخب فى بطولة شمال افريقيا المؤهلة لأمم افريقيا 2021، وطلبت اللجنة 6 تقارير من جمال محمد على رئيس البعثة فى تونس والدكتور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الأول الذى سافر لدعم الفراعنة والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد، ووليد منظور طبيب المنتخب وعادل محفوظ المدير الادارى وربيع ياسين المدير الفنى للفراعنة.

وكشف مسئولو اتحاد الكرة أن لجنة تقصى الحقائق ستناقش هذه التقارير على أن يتم استدعاء أى فرد من الأسماء السابقة فى حالة رغبتها فى استيضاح أى معلومة، قبل تقديم توصيات للجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد التى ستعلن قراراتها الرسمية فى هذه الأزمة.

وقررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في تصفيات شمال أفريقيا، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي:حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.