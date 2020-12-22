شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يخضع لمسحة جديدة للكشف عن موقفه من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لمسحة طبية عصر اليوم ، الثلاثاء، للكشف عن تطور حالته من فيروس "كورونا" الذي اصابه خلال الأيام الماضية وأبعده عن رحلة الأهلي الأخيرة للنيجر لمواجهة فريق سونيديب ببطولة أفريقيا.

وأصيب موسيماني بكورونا الأسبوع الماضي وغاب عن مباراة غزل المحلة الجمعة الماضية في الجولة الثانية ببطولة الدوري ولم يسافر مع الأهلي للنيجر لمواجهة فريق سونيديب غدا في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا .

ويدخل الاهلي مباراة بطل النيجر دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة ، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الأولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وسافر الأهلي للنيجر بقائمة تضم 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.