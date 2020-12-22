شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يعلن عن المدير الفنى خلال ساعات ويكشف سبب إقالة ريكاردو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف علاء وحيد المتحدث الرسمى للنادى الإسماعيلى، عن أخر التطورات فى ملف تعيين جهاز فنى جديد للدراويش، بعد إقالة البرازيلى ريكاردو، وذلك عقب الخسارة التى تعرض لها الإسماعيلى أمام الجونة بهدفين مقابل هدف فى الدورى العام، وقال وحيد فى تصريحات لبرنامج "بى أون تايم" مع الإعلامى فتح الله زيدان عبر شاشة أون تايم سبورت، سيتم الاعلان عن الجهاز الجديد قبل تدريب اليوم، وبالتحديد خلال ساعة على الأكثر، مشيرا إلى أن بعض المواقع روجت لعدد من الأسماء ولكن الإعلان الرسمي سيكون من خلال النادى، والجماهير طرحت عدة أسماء تستطيع قيادة الاسماعيلي لتحقيق البطولات.

واصل، الأهم أن الفريق لديه مباراة قوية يوم الجمعة وهناك تدريب اليوم لذلك يجب أن نحسم الملف سريعا، الموسم الجارى كنا نؤكد ضرورة تثبيت الجهاز الفنى، ولكن سلبية النتائج فى 7 مباريات أجبرتنا على إقالة ريكاردو خاصة أننا نمتلك فريق قوى.

ودخل طلعت يوسف المدير الفني السابق للإتحاد السكندري ضمن المرشحين لتدريب الإسماعيلي خلفا للبرازيلي هيرون ريكاردو، المقال من منصبه بعد الخسارة من الجونة بهدفين مقابل هدف في الجولة الثالثة لمسابقة الدوري العام.

وقرر مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان المشرف العام على الفريق الأول إقالة الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة المدير الفنى البرازيلى هيرون ريكاردو، وسيتم الإعلان عن الجهاز الجديد خلال ساعات.

وجمع الإسماعيلى 41 نقطة فى بطولة الدورى الأخيرة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 11 لقاء وتعادل فى 8 وخسر 15 مباراة وسجل لاعبوه 38 هدفا وتلقت شباكه 48 هدفا.

وقاد البرازيلى هيرون ريكاردو الإسماعيلى فى 13 مباراة قبل رحيله فاز فى 4 وتعادل فى 4 وخسر خمسة مواجهات وأحرز 15 هدفا وتلقت شباكه 18 هدفا.