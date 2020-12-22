شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يقترب من التعاقد مع شركة ملابس عالمية لفرق الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن اقتراب الزمالك من التعاقد مع شركة ملابس عالمية تمهيدا لتوريد ملابس للفرق الرياضية بالنادي ، حيث أكد المصدر أن خالد رفعت مدير التسويق بالزمالك يقوم بمحاولات مكثفة لإنهاء اتفاقه مع إحدى شركات الملابس العالمية ذات الإسم الكبير لتوريد الملابس الرياضية وأدوات التدريب لفرق النادي في ظل شكوى الفرق الرياضية وخاصة فريق الكرة الأول من نوع الملابس التي يرتديها اللاعبون من الموسم الماضي.

وأضاف المصدر أن الاتفاق مع الشركة يتوقف علي بعض النقاط البسيطة قبل إتمام التعاقد رسميا، وتم الإتفاق علي أن تقوم الشركة بتوريد ملابس مجانا للزمالك دون حصول الشركة أو الزمالك علي مقابل مادى من أي طرف في الصفقة، وهي الخطوة التي ستوفر علي الزمالك ما يزيد عن 300 ألف دولار قيمة منحة الملابس التي حصل عليها النادي مؤخرا من الشركة الراعية له.

من ناحية أخرى أرسل مسئولو الزمالك، التماسًا للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" من أجل رفع عقوبة إيقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، والتى وقعت على اللاعب بحرمانه من المشاركة فى أول مباراتين لفريقه فى دورى أبطال أفريقيا مع حسين الشحات لاعب الأهلى، بعد أحداث مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا التى جمعت قطبى الكرة المصرية، وانتهت بتتويج المارد الأحمر بعد الفوز بنتيجة 2 / 1.

ويستند الزمالك فى التماسه على انسحاب جازيل بطل تشاد فى منافسات دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى كان من المقرر أن يغيب مصطفى محمد عن مواجهة الذهاب والإياب أمام بطل تشاد، إلا إن انسحابه سيجعل العقوبة مستمرة على اللاعب فى أول مباراتين فى الدور المقبل، وهو ما يرغب مسئولو الزمالك فى الالتماس عليه.

فى سياق آخر، وضع مسئولو نادى الزمالك شرطًا للموافقة على رحيل مصطفى محمد، للاحتراف خارجيا، حيث اشترط مسئولو قلعة ميت عقبة تلقى عرض بقية مالية قدرها 6 ملايين يورو، وذلك بعدما تلقى مصطفى محمد عرضًا من نادى سانت إتيان الفرنسى، لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية بشهر يناير المقبل، ولكن تم رفضه لضعف القية المالية حيث بلغت قيمة العرض 2.5 مليون يورو.

واشترط مسئولو الزمالك الحصول على 6 ملايين يورو وتوفير بديل على نفس المستوى، للموافقة على رحيل مصطفى محمد، عن الأبيض، فى الوقت الذى يرغب فيه اللاعب بخوض تجربة الاحتراف، خاصة فى ظل حصوله على وعد من قبل بتحقيق حلم الاحتراف.