المصري يصرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد ثلاثية أسوان بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة النادى المصرى صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد الفوز على أسوان بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفوز قفز بالمصري للمركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى وهو المركز الذى يطمح الفريق فى الحفاظ عليه هذا الموسم للعودة للظهور فى البطولات الافريقية.
افتتح النادى المصري البورسعيدى التسجيل أمام أسوان عن طريق محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84 ، بهذه النتيحة صعد فريق المصري البورسعيدى إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث.
حراسة المرمي :أحمد مسعود،خط الوسط: فريد شوقي،سعيدو سمبوري،محمد عنتر،أحمد رفعت،عمرو موسي،خط الدفاع: ، كريم العراقي، عمرو موسى،، أحمد شوشة،مصطفى سلطان،الهجوم: أحمد جمعةوجاء تشكيل أسوان كالتالى:
خالد وليد – أحمد أيمن – محمد جابر – محمود شبانة –عمرو الحلوانى – محمد سوستة – هيثم الفيل – أحمد صفيرى – أحمد سعيد – جزن أفيري – هانى الرشيدى.
ومن جانبه، عبر محمد عنتر، لاعب المصري البورسعيدى، عن سعادته بالفوز الذى حققه فريقه على حساب أسوان بثلاثية نظيفة، قائلا: "لم أوفق فى مسيرتى مع الزمالك، واخترت الانضمام للمصرى لوجود على ماهر على رأس الجهاز الفنى للفريق، فهو يعرف إمكانياتى جيدا منذ أن كان مدربى بصفوف الأسيوطى".
وأضاف عنتر فى تصريحات تليفزيونية: "تعرضت للسب والقذف من بعض الصفحات على السوشيال ميديا خلال الفترة الماضية ولا أريد أن أجزم أن هذه الصفحات تنتمى لجماهير الزمالك وأحب جماهير الزمالك جيدا، وأتمنى أن أنال رضا جماهير المصرى فى الفترة القادمة وسأبذل قصارى جهدى مع الفريق البورسعيدى".
وأكد عنتر أن الصربى ميتشو والفرنسى كارتيرون مدربى الزمالك السابقين أشادوا بإمكانياته الفنية خلال فترته مع الزمالك متابعا: "ميتشو وكارتيرون أفضل المدربين الأجانب الذين تدربت تحت قيادتهما خلال فترتى مع الزمالك وكنت أبذل مجهودا خرافيا فى التدريبات لكى أحصل على فرصة".
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