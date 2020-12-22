شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يصرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد ثلاثية أسوان بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة النادى المصرى صرف مكافأة إجادة للاعبيه بعد الفوز على أسوان بنتيجة 3-0 فى المباراة التى جمعت الفريقين أمس، ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر مسابقة الدورى العام، خاصة وأن الفوز قفز بالمصري للمركز الرابع فى جدول ترتيب فرق الدورى وهو المركز الذى يطمح الفريق فى الحفاظ عليه هذا الموسم للعودة للظهور فى البطولات الافريقية.

افتتح النادى المصري البورسعيدى التسجيل أمام أسوان عن طريق محمد عنتر فى الدقيقة 62 قبل أن يضيف أحمد جمعة الهدف الثانى فى الدقيقة 67 ثم اختتم أهداف أبناء المدينة الباسلة عمر كمال عبد الواحد في الدقيقة 84 ، بهذه النتيحة صعد فريق المصري البورسعيدى إلى المركز الرابع في ترتيب جدول الدوري برصيد 5 نقاط، بينما تجمد رصيد أسوان عند 6 نقاط في المركز الثالث.