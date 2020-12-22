شكرا لقرائتكم خبر عن جون أنطوى يقود هجوم بيراميدز أمام الاتحاد الليبى.. التشكيل المتوقع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الأرجنتينى رودلفو أروابارينا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز على تشكيل الفريق السماوى المقرر أن يبدأ مباراة الاتحاد اللليبى فى مستهل مشوار بيراميدز بالكونفدرالية الأفريقية، ومن المتوقع أن يبدأ أروابارينا بتشكيل كالتالى: شريف إكرامي - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي - علي جبر- نبيل عماد "دونجا" - محمود حمادة - عبد الله السعيد - إيريك تراوري - رمضان صبحي - جون أنطوي.

ويدخل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز فى أولى تحدياته ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بالنسخة الحالية عندما يلتقى بالاتحاد الليبى، فى الخامسة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد الإسكندرية، فى ذهاب دور الـ32 الأول من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، لاسيما أن بيراميدز خسر لقب البطولة فى نسختها الماضية بعد الهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد فى مباراة النهائى.

وتقام مباراة اليوم بمصر رغم أنها مباراة الاتحاد الليبى للظروف الحالية فى ليبيا على أن تقام مواجهة الإياب أحد يومى 5 أو 6 يناير المقبل باستاد الدفاع الجوي.

وتأهل فريق نادى الاتحاد الليبى لمواجهة نادى بيراميدز بعدما حقق الفوز على نظيره هورسيد الصومالى بثلاثة أهداف دون مقابل فى مباراة الإياب للدور التمهيدى الأول على استاد الأهلى والسلام، وسبق للاتحاد الليبى أن حقق الفوز فى مباراة الذهاب بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، ليتأهل لملاقاة بيراميدز بنتيجة 7/1 فى مجموع المباراتين.

وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى الكاف إدارة مباراة بيراميدز والاتحاد الليبى للحكم المغربى رضوان جيد، ويساعده لاشين أزاجو، وزكريا برنيسي، والحكم الرابع عادل زاروك ،بينما المنسق من جيبوتى يوسف جويرة، ومراقب تحاليل فيروس كورونا المصرى هانى الشهيدي.

ويتطلع فريق بيراميدز لتدشين بداية موفقة لبطولة الكونفدرالية لتعويض البداية الباهتة على الصعيد المحلى بعدما خاض الفريق السماوى مباراتين بالدورى المصرى خسر فى الأولى أمام الاتحاد السكندرى بهدفين مقابل هدف ثم تعادل فى الثانية مع الزمالك بهدف لكل فريق ليحصد نقطة واحدة من مباراتين.