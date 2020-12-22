شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج تخسيس لعبد الله جمعة استعدادا لمواجهة الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك من الجهاز الطبي للفريق تنفيذ برنامج تأهيل لتخسيس عبد الله جمعة الظهير الأيسر للفريق بعد زيادة وزنه خلال الفترة الماضية بشكل ملحوظ.

ويرغب باتشيكو في الاعتماد علي عبد الله جمعة في مركز الظهير الأيسر في مباراة الأهلي المقرر إقامتها 28 ديسمبر الجاري، إلا أن وزنه زائد مما يجعله غير لائق بدنيا للمشاركة في المباريات، بسبب عدم خوضه تدريبات لفترة طويلة بسبب تعرضه للإصابة بفيروس كورونا.

في نفس السياق يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، تنظيم مباراة ودية للفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن الحضور إلى القاهرة، لخوض المباراة التى كانت من المقرر أن تجمع بينه وبين الفريق الأبيض غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بالأمس قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الإجراء الذى يأتى ضمن الإجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.

ويسعى الجهاز الطبى للفريق، بقيادة الدكتور محمد أسامة، لمتابعة الحالة الطبية لجميع لاعبى الفريق والتأكيد على الإجراءات الاحترازية فى ظل انتشار فيروس كورونا، ينتظر مسئولو نادى الزمالك قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بشأن مباراته أمام جازيل بطل تشاد، الذى اعتذر عن عدم الحضور إلى القاهرة، ومن المقرر أن يتخذ قرارا رسميًا بشأن المباراة خلال الساعات المقبلة، بعدما أخطر الفريق التشادى سالم محمد سالم، منسق جازيلى التشادى فى القاهرة، رفض وزير الرياضة فى تشاد سفرهم إلى مصر لخوض المباراة، التى كانت ستجمع بينهما الأربعاء المقبل، فى ذهاب دور الـ32 ببطولة دورى أبطال إفريقيا.