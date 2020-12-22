شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يخضع لمسحة كورونا جديدة نهاية الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع منتخب الشباب مواليد 2001، لمسحة كورونا جديدة نهاية الأسبوع الجارى للإطمئنان على الحالة الصحية للاعبين، ووصلت بعثة منتخب الشباب مساء السبت الماضى من تونس بعد الانسحاب من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الافريقية العام المقبل في موريتانيا.

وأظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجريت على بعثة المنتخب الوطني للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار إيجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى إيجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.

فيما قررت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس أحمد مجاهد تشكيل لجنة تقصي حقائق لبيان الأسباب والملابسات التي أدت لعدم مشاركة المنتخب الوطني للشباب على الوجه الأمثل في البطولة، على أن تتشكل لجنة تقصي الحقائق على النحو التالي: حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد عن الناحية القانونية والدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد عن الناحية الطبية والدكتور علاء عبد العزيز عن الناحية الفنية والدكتور مصطفى عزام مقررا للجنة، وللجنة الاستعانة بمن تراه لإنجاز مهمتها.

وأعلن ربيع ياسين، المدير الفنى لمنتخب الشباب، تقديم استقالته للجنة الثلاثية التى تدير اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد، وذلك بعد تعذر مشاركة المنتخب فى بطولة شمال أفريقيا بسبب فيروس كورونا.