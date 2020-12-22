شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يضع خطة الأهلي أمام بطل النيجر بـ"الفيديو كونفرانس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش كيفين جونسون المدرب العام لفريق الأهلي والقائم بأعمال المدير الفني بشكل مؤقت مع الجنوب أفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني للفريق خطة مباراة الفريق أمام سونيديب بطل النيجر عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".

ورغم غياب موسيماني عن بعثة الأهلي المتواجدة في النيجر حالياً بسبب إصابته بفيروس كورونا إلا أن المدير الفني تحدث مع مساعده جونسون خلال الأيام الماضية بشأن عدة أمور، خاصة بمباراة الغد التى ستقام في الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري ابطال أفريقيا.

وبحث موسيماني مع جونسون عدة أمور خاصة بالتشكيل وخطة مباراة الغد وكذلك الحلول المُتاحة للجهاز الفني من أجل تعويض الغيابات التى يعاني منها الأهلي في ضربة البداية ببطولة دوري أبطال أفريقيا الى يحمل الأهلي لقبها.

وحرص موسيماني على التحدث مع لاعبي الأهلي قبل مران الأمس عبر "الفيديوكونفرانسس" ووجه لهم عدة نصائح خاصة بمباراة الغد وغيرها من التعليمات الفنية.

الأهلي يدخل مباراة الغد دون عدد كبير من لاعبيه للإصابة حيث يفقد الثلاثي محمد مجدي قفشة ، وعمرو السولية ورامي ربيعة للإصابة بفيروس كورونا بجانب إصابة كلاً من وليد سليمان ومروان محسن في الركبة بخلاف إجراء حسين الشحات جراحة منذ أيام بسبب جراحة في "صابع القدم" كما يغيب جونيور أجاي للإصابة في الوتر الوحشي فضلاً عن غياب ناصر ماهر لإصابته بخلع في الكتف خلال مباراة المقاصة في الجولة الإولى لبطولة الدوري الممتاز ، وحرمت الإصابة بفيروس كورونا كذلك الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق .

وسافر الأهلي للنيجر بقائمة تضم 21 لاعباً ، هم : محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير وأحمد رمضان بيكهام ومحمود وحيد وياسر إبراهيم ومحمود كهربا، وحمدى فتحى ومحمد شريف وأيمن أشرف، وبدر بانون وأليو ديانج وصلاح محسن، وعلى معلول وأحمد ياسر ريان، وأكرم توفيق وجيرالدو ومحمد هانى وطاهر محمد طاهر ومحمد شكرى وسعد سمير.