شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن ملف تجديد عقود الزمالك: فى ناس بتنخرب عشان تدمر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الإعلامى أحمد شوبير إن هناك من له مصلحة فى إشاعة الأنباء المثيرة حول تجديد لاعبى الزمالك لإثارة القلق بين الجماهير وهدم النادى، وأضاف شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم: الزمالك فى حالة جيدة بعد انسحاب فريق الغزالة التشادى، وهذا منح الزمالك فرصة للحصول على إجازة، لكن من المسئول عن القلق الموجود فى موضوع تجديد لاعبى الزمالك، مثلاً بن شرقى يتبقى له موسمين فى عقده، ومن المسئول عن أخبار مصطفى محمد رغم أم اللجنة تسعى لتعديل عقده، وكذلك أوباما، مين اللى مش عايز يمشى كويس.

أضاف: محدش بيكره الزمالك فى ناس بتتنافس مع الزمالك لكن الكراهية مش موجودة، وفى حد كل أمله فى الحياة إن الزمالك يبقى مرتبط باسمه، ولكن هذا مستحيل، الأشخاص راحلون والنادى باقى، لكن مين اللى بينخرب ومين اللى بيجيب عروض وهمية عشان يدمر النادى، هو لازم تدمره عشان انت مش موجود.

فى سياق متصل، يدرس البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك، تنظيم مباراة ودية للفريق استعدادا لمواجهة الأهلى فى الجولة الرابعة من مسابقة الدورى الممتاز، المقرر إقامتها يوم 28 من شهر ديسمبر الجارى، وذلك بعد اعتذار فريق جازيل بطل تشاد عن الحضور إلى القاهرة، لخوض المباراة التى كانت من المقرر أن تجمع بينه وبين الفريق الأبيض غدًا الأربعاء، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا.

وخضع الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو لمسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا بالأمس قبل انطلاق التدريبات الجماعية للفريق على ملعب النادى، وهو الإجراء الذى يأتى ضمن الإجراءات الاعتيادية المتبعة من جانب الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قبل أى مباراة بخضوع الفريق لمسحة كورونا قبل اللقاء بـ48 ساعة وهو ما طبقه الزمالك رغم اعتذار جازيلى التشادى عن القدوم إلى القاهرة لمواجهة الفريق الأبيض.