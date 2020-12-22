هل يتراجع عن الاعتزال؟.. مدرب الزمالك السابق مرشح لتدريب شالكه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

قالت تقارير ألمانية اليوم الثلاثاء، إن السويسري كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق مرشحًا لتدريب نادي شالكه الألماني.

ويبحث النادي الألماني عن مدرب جيد ينتشله من قاع جدول الدوري، حيث يحتل المركز الأخير برصيد 4 نقاط فقط جمعها بعد مرور 13 جولة من عمر بوندسليجا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "بيلد" الألمانية، فإن المدير الرياضي للنادي يوجن شنايدر، يبحث عن مدير فني للفريق بعد تعيين هوب ستيفنز كمدرب مؤقت بعد إقالة مانويل بوم.

وأضافت الصحيفة الألمانية، أن جروس على علاقة جيدة مع شنايدر منذ أن كان مدربًا لشتوتجارت، حيث أنقذ المدرب السويسري الفريق الألماني من الهبوط موسم 2009/2010 قبل العودة إلى سويسرا لتدريب فريق يونج بويز، تلاها تجارب تدريبية في السعودية (الأهلي) ومصر (الزمالك)، قبل أن يعلن اعتزاله عالم التدريب في مايو الماضي.

وأوضحت "بيلد" أنه بجانب ترشيح جروس فهناك عدة أسماء أخرى مرشحة لتدريب شالكه الألماني.

جدير بالذكر أن جروس قاد الزمالك خلال الفترة بين الأول من يوليو 2018 وحتى نهاية يونيو 2019، تُوج معهم بكأس الكونفدرالية.