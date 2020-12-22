اجتماع بالفيديو مع موسيماني بمران الأهلي في النيجر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- منة عمر:

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استعدادته لمواجهة سونيديب بطل النيجر في دوري أبطال أفريقيا.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع بطل النيجر في تمام الرابعة عصر غد الأربعاء في ذهاب دور الـ32 من منافسات بطولة دوري الأبطال الأفريقي.

ويخوض الأهلي تدريبه الختامي على ملعب المركز التقني التابع لاتحاد الكرة بالنيجر، بالعاصمة نيامي، والذي يبعد عن فندق الإقامة قرابة 30 دقيقة، وحرص أحمد سليمان، محلل الأداء على تسجيل مران الفريق أمس، وإرساله لبيتسو موسيماني مدرب الفريق.

وعقد موسيماني -الذي لم يتوجه إلى النيجر نظرًا لظروف إصابته بفيروس كورونا-، اجتماعًا بالفيديو كونفرانس مع جهازه المعاون للاتفاق على طريقة اللعب التي يرغب في تنفيذها خلال مواجهة سونيديب غد الاربعاء.

وتحدث مدرب الأهلي مع معاونيه كيفن جونسون المدرب العام، وسامي قمصان المدرب المساعد، ويانكون ميشيل مدرب الحراس، في الجوانب الفنية والخططية وتحديد طريقة اللعب وجميع الأمور المتعلقة بمواجهة سونيديب على المستوى الفني.

من ناحية أخرى، تقرر أن تغادر بعثة الفريق إلى القاهرة غدا الأربعاء بعد الانتهاء من مواجهة سونيديب، على أن تتوجه من ملعب الجنرال سيني كونتشي، الى مطار ديوري هاماني مباشرة، لإنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالعودة والمقرر لها التاسعة مساء غدٍ الأربعاء.