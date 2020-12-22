ذا صن: كلوب سعيد بوجود صلاح في ليفربول.. ورحيله ليس مطروحا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكدت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية، أن يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، متمسك ببقاء محمد صلاح مع الريدز وسعيد بالمستوى الذي يقدمه مع الفريق، وليس لديه أن نية للتخلص منه.

وأشارت الصحيفة إلى أن صلاح مستقر مع عائلته في مقاطعة ميرسيسايد، ومن غير المرجح أن يسعى صلاح للانتقال إلى مكان آخر.

ويتصدر محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 13 هدفا، فيما كسر رقمي كرستيانو رونالدو، وإيدين هازارد، بالأهداف الذين سجلاها في البريميرليج طوال مسيرتهم.

وادعى محمد أبو تريكة في تصريحات له عبر قناة بي ان سبورت، أن صلاح غير سعيد في ليفربول دون الإفصاح عن سبب عدم سعادته، ولكنه ألمح لعدم حمله شارة القيادة في مباراة ميتتيلاند الدنماركي في دوري الأبطال، والتي حملها ألكنسدر أرنولد، ورغم ذلك لن يؤثر ذلك على أدائه في الملعب، فيما يفكر النادي في بيعه لأغراض اقتصادية.

وزاد من تكهنات رحيل صلاح الاعتراف خلال مقابلة مع "آس" الإسبانية، بأنه سيكون منفتحا أمام الانتقال إلى الليجا الإسبانية مستقبلاً.

ونشر محمد صلاح، صورة له مبتسما يوم الإثنين، دون التعليق على تلك الأنباء.

ويستمر عقد محمد صلاح مع ليفربول حتى 2023.

وكان صحيفة ذا صن نشرت تقريرًا عن أفضل 10 لاعبين في تاريخ القارة الأفريقية، والذي ضم صلاح، مع ماني ودروجبا، وإيتو.