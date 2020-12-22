المحلة يعلن وفاة مدربه السابق بكورونا.. ويرتدي شارات سوداء أمام إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

قرر نادي غزل المحلة، ارتداء شارات سوداء في مباراة الفريق أمام إنبي المقرر لها الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء، حدادا علي روح محمد فايز لاعب ومدرب المحلة السابق ومدرب دمنهور الحالي والذي وافته المنية صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأوضح المحلة في بيان له صباح اليوم الثلاثاء، أن إدارة النادي قامت بتجهيز الشارات السوداء عقب علمها بوفاة محمد فايز الذي قاد غزل المحلة من قبل للصعود للدوري الممتاز مرتين كان اخرها موسم 2014-2015 عقب فوزه علي بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف .

وأشار البيان إلى أن النادي سيطلب من لجنة المسابقات الوقوف دقيقة حداد قبل مباراة الفريق أمام إنبي.

وقررت أسرت الراحل إقامة صلاة الجنازة بساحة المسجد الكبير بمنطقة الشعبية بالمحلة الكبري عقب وفاته صباح اليوم متأثرا بإصابته بفيروس كورونا بأحد المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة الكبري، مع إتباع كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا أثناء صلاة الجنازة ومراسم الدفن.

وجاءت وفاة لاعب ومدرب المحلة السابق بعد ساعات من دخوله لإحدى المستشفيات الخاصة بمدينة المحلة وذلك بسبب شعوره بضيق في التنفس قبل أن تتدهور حالته الصحية في الساعات الأولي من صباح اليوم ليلاقي ربه.

وسبق لفايز قيادة غزل المحلة للصعود للدوري الممتاز مرتين من قبل بالاضافة لقيادته لغزل المحلة لتحقيق المركز الخامس في بطولة الدوري الممتاز موسم 2009-2010.

وتولي فايز تدريب دمنهور مطلع الشهر الماضي ومعه جهاز فني من أبناء مدينة المحلة قبل أن يصاب بكورونا مطلع الأسبوع قبل الماضي ومعه ثمانية من لاعبي دمنهور وعدد من أعضاء الجهاز الفني بالنادي قبل أن يتم شفاء اللاعبين الثمانية وأعضاء الجهاز الفني في الوقت الذي توفي محمد فايز متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا.