بالمواعيد والقنوات.. مواجهتان ناريتان للمقاولون وبيراميدز.. وقمة إنجليزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تبدأ اليوم مباريات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، التي تشهد مواجهتين لفريقين مصريين.

بيراميدز يحل ضيفا على الاتحاد الليبي، ولكن المباراة تقام على ملعب السلام WE الأهلي، بسبب عدم قدرة ليبيا على استضافة مباريات فرقها. وتقام المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً.

وفي تمام السادسة يستضيف المقاولون العرب نظيره النجم الساحلي، على ستاد المقاولون العرب.

كما تقام مباراتان في الأسبوع الثالث من الدوري المصري حيث يلتقي إنبي أمام غزل المحلة الساعة الخامسة مساءً، قبل أن يواجه طلائع الجيش فريق المقاصة الساعة 7:30 مساءً.

وتنقل مباراتي الدوري عبر قناتي Ontime sports 2.

كما تقام مباراة بربع نهائي كأس كاراباو بين أرسنال ومانشستر سيتي الساعة العاشرة مساءً، وتنقل عبر قناة بى أن سبورت 1HD.

ويلتقي برشلونة أمام بلد الوليد في الأسبوع الـ15 من الدوري الإسباني، الساعة الـ11 مساءً، وتنقل عبر قناة بى أن سبورت 3 HD.

ويواجه يوفنتوس فريق فيورنتينا الساعة 9:45، بالأسبوع الـ14 من الدوري الإيطالي، وتنقل عبر قناة بى أن سبورت 4 HD.