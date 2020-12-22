موعد مباراة برشلونة وبلد الوليد في الدوري الإسباني اليوم .. والقناة الناقلة

يلاقي فريق برشلونة ، نظيره بلد الوليد ، مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "نيوفو جوسي زوربيلا" في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدوري الإسباني "الليجا".
ومن المقرر انطلاق اللقاء في تمام الساعة 11 مساءاً
ويخوض برشلونة اللقاء ، محتلاً الترتيب الخامس بجدول الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة خلال 13 مباراة ، بينما يحتل فريق بلد الوليد المركز 18 برصيد 14 نقطة ، بعد خوضه 14 مواجهة.
كان الفريق الكتالوني قد تعادل إيجابياً بهدفين لمثلهما مع فالنسيا في الجولة الماضية من الليجا، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب كامب نو، بينما تعادل بلد الوليد بهدف لمثله مع إشبيلية.
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