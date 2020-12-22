النحاس يواجه النجم الساحلي بذكريات ٢٠٠٧ والمقاولون يسعى للثآر من ٩٧

يستضيف ملعب عثمان أحمد عثمان، مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، مباراة المقاولون العرب، والنجم الساحلي، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يسعى ذئاب الجبل لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته القوية أمام فريق كبير مثل النجم الساحلي، للذهاب بعيدًا في البطولة التي توج بها ثلاث مرات في تاريخه.
ودرس الجهاز للمقاولون العرب، مباريات النجم الساحلي الأخيرة بالفيديو، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي، يتآثر المقاولون بغيابات التونسيين، سيف الدين الجزيري، وهيثم جويني، بالإضافة لباسم علي وداوودا، ومحمد سمير وأحمد الشيمي.
ذكريات النحاس بنهائي ٢٠٠٧ أمام النجم الساحلي
مشرف المقاولون العرب يؤكد بأن ذكريات ٢٠٠٧ مازالت تراود النحاس قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب عبر قناة صدى البلد، بأن عماد النحاس يريد بالفعل تعويض ما حدث أمام النجم الساحلي عام 2007، مشددًا بأن طموحات ذئاب الجبل الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن المقاولون له تاريخ وباع في إفريقيا من قبل النجم الساحلي.
المقاولون يسعى للثآر من النجم بعد اقصاءه بنسخة ٩٧ ..
تواجه الفريقان مرة وحيدة في ربع نهائي بطولة أبطال الكؤوس 1997، وأقصى النجم الساحلي، المقاولون بعدما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة، 2–2، ونجح النجم في الفوز بعد ذلك بهدفين نظيفين، في تونس.
النجم الساحلي تستعيد ذكريات ٩٧ بمصر نشرت الصفحة الرسمية للنادي التونسي، هدف لاعبها السابق سمير روان الذي سجله في شباك المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان وكان الهدف الثاني والتقدم للنجم، قبل أن يدرك ذئاب الجبل هدف التعادل عبر هيثم حسين.
المقاولون والنجم الساحلي
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