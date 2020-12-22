النحاس يواجه النجم الساحلي بذكريات ٢٠٠٧ والمقاولون يسعى للثآر من ٩٧

يستضيف ملعب عثمان أحمد عثمان، مساء اليوم الثلاثاء في السادسة، مباراة المقاولون العرب، والنجم الساحلي، ضمن ذهاب دور الـ٣٢ من كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يسعى ذئاب الجبل لتحقيق نتيجة إيجابية في مواجهته القوية أمام فريق كبير مثل النجم الساحلي، للذهاب بعيدًا في البطولة التي توج بها ثلاث مرات في تاريخه.

ودرس الجهاز للمقاولون العرب، مباريات النجم الساحلي الأخيرة بالفيديو، للوقوف على نقاط القوة والضعف لدى الفريق التونسي، يتآثر المقاولون بغيابات التونسيين، سيف الدين الجزيري، وهيثم جويني، بالإضافة لباسم علي وداوودا، ومحمد سمير وأحمد الشيمي.

ذكريات النحاس بنهائي ٢٠٠٧ أمام النجم الساحلي

ستكون مباراة النجم الساحلي بمثابة ثآر وانتقام لدى عماد النحاس، محملًا بذكريات ٢٠٠٧ بنهائي دوري أبطال أفريقيا، بعدما خسر و هو لاعب مع الأهلي بنتيجة ٣-١ وسجل هدف فريقه الوحيد بعدها، تعرض لطرد في الدقيقة ٦٠، ليتوج الفريق التونسي بالأميرة السمراء.مشرف المقاولون العرب يؤكد بأن ذكريات ٢٠٠٧ مازالت تراود النحاس قال محمد عادل المشرف العام على الكرة في المقاولون العرب عبر قناة صدى البلد، بأن عماد النحاس يريد بالفعل تعويض ما حدث أمام النجم الساحلي عام 2007، مشددًا بأن طموحات ذئاب الجبل الوصول إلى نهائي الكونفدرالية، مشيرًا إلى أن المقاولون له تاريخ وباع في إفريقيا من قبل النجم الساحلي.تواجه الفريقان مرة وحيدة في ربع نهائي بطولة أبطال الكؤوس 1997، وأقصى النجم الساحلي، المقاولون بعدما انتهى لقاء الذهاب في القاهرة، 2–2، ونجح النجم في الفوز بعد ذلك بهدفين نظيفين، في تونس.النجم الساحلي تستعيد ذكريات ٩٧ بمصر نشرت الصفحة الرسمية للنادي التونسي، هدف لاعبها السابق سمير روان الذي سجله في شباك المقاولون العرب على ملعب عثمان أحمد عثمان وكان الهدف الثاني والتقدم للنجم، قبل أن يدرك ذئاب الجبل هدف التعادل عبر هيثم حسين.

المقاولون والنجم الساحلي