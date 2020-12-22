موعد مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلي بالكونفيدرالية اليوم

يخوض المقاولون العرب مواجهة صعبة أمام النجم الساحلى التونسى فى السادسة مساء اليوم الثلاثاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، فى دور الـ٣٢ لكأس الكونفيدرالية الأفريقية.
يسعى المقاولون العرب لتقديم مباراة قوية أمام النجم الساحلي، رغم اصابة العديد من لاعبيه بفيروس كورونا، ويحاول ذئاب الجبل تحقيق نتيجة إيجابية خلال المباراة، من أجل الذهاب بعيدًافى البطولة الأفريقية، وستكون مباراة العودة بتونس يوم ٥ يناير من العام المقبل ٢٠٢١.
وفى الدور نفسه يلتقى فريق بيراميدز مع الاتحاد الليبى فى الخامسة مساءً باستاد الاسكندرية فى ظل صعوبة إقامة المباريات فى ليبيا.
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