اليوم .. إنبي يلاقي غزل المحلة .. والمقاصة يبحث عن فوزه الأول بالدوري أمام الطلائع

يلتقى فريق انبى مع غزل المحلة فى الخامسة مساء اليوم بستاد بتروسبورت ، ويستضيف طلائع الجيش فريق مصر للمقاصة بستاد جهاز الرياضة العسكرى فى السابعة والنصف مساء فى الجولة الثالثة للدورى الممتاز .

ويقود طارق غيده المدرب المساعد لفريق غزل المحلة مباراة الفريق امام انبى لعدم اكتمال شفاء خالد عيد المدير الفنى من فيروس كورونا.

وقد تعهد لاعبو الفريق بضرورة تحقيق

نتيجة ايجابية خلال لقاء الفريق امام انبى.. وشهدت التدريبات حماسا وإصرارًا من جميع اللاعبين بمن فيهم ادو موسيس وايمانويل ايجيبتور اللذين انضما للتدريبات وباتا جاهزين للمشاركة فى المباراة .. بينما يغيب كل من اشرف السيد للايقاف وفتحى مبروك والاخميمى للاصابة ويسعى المحلة لتحقيق فوزه الاول فى الدورى بعد التعادل مع سموحة والهزيمة امام الاهلى.. بينما يسعى انبى بقيادة مديره الفنى حلمى طولان للوصول للنقطة السادسة بعد هزيمته من اسوان وفوزه على مصر للمقاصة .

ويحاول مصر للمقاصة بقيادة ايهاب جلال وضع اولى نقاط فى رصيده فى بنك الدورى بعد ان خسر مباراتيه السابقتين امام الاهلى وانبى ، ولا شك ان مواجهته امام الطلائع اليوم صعبة خاصة وان الاخير بقيادة طارق العشرى لم يجمع سوى نقطة واحدة بعد ان خسر من اسوان وتعادل مع الجونة .