وفاة محمد فايز نجم غزل المحلة السابق متأثرًا بفيروس كورونا

توفى في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء محمد فايز، نجم فريق غزل المحلة السابق، ومدرب فريق ألعاب دمنهور الحالي، متأثراً بإصابته خلال الأيام الماضية بفيروس المستجد.

كان رئيس نادي ألعاب دمنهور طالب لجنة المسابقات أخيراً بتأجيل لقاءات الفريق في منافسات القسم الثاني بعد تأكد إصابة الجهاز الفني بقيادة فايز، وعدد من اللاعبين بالفيروس المستجد، مشدداً على معاناة ناديه.

كما تم تكليف هاني السوداني، ومحمد العرجاوى، بقيادة الفريق بصفة مؤقتة حتى اكتمال شفاء أعضاء الجهاز الفني المصابين واللاعبين المقدر عددهم بـ5. كورونا المستجد.كان رئيس نادي ألعاب دمنهور طالب لجنة المسابقات أخيراً بتأجيل لقاءات الفريق في منافسات القسم الثاني بعد تأكد إصابة الجهاز الفني بقيادة فايز، وعدد من اللاعبين بالفيروس المستجد، مشدداً على معاناة ناديه.كما تم تكليف هاني السوداني، ومحمد العرجاوى، بقيادة الفريق بصفة مؤقتة حتى اكتمال شفاء أعضاء الجهاز الفني المصابين واللاعبين المقدر عددهم بـ5. ً

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