جونسون يحذر لاعبي الأهلي من الاستهتار أمام سوينديب بطل النيجر

عقد كيفين جونسون، المدرب العام لفريق الكرة الأول بالنادي الأهلي، جلسة مع لاعبيه حذرهم من التهاون والاستهتار أمام لاعبى سوينديب، وطالبهم بالتركيز الشديد لتحقيق نتيجة إيجابية قبل خوض لقاء

الإياب فى مصر.

فى الوقت الذى تشهد فيه تشكيلة الأهلى المتوقعة للمباراة بعض التغييرات، على رأسها إراحة التونسى على معلول، الظهير

الأيسر، وأيمن أشرف، مدافع الفريق، واحتمال مشاركة ياسر إبراهيم ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام بصفة أساسية.على صعيد آخر، يختتم الفريق الأحمر تدريباته فى النيجر استعدادًا لمواجهة سوينديب بطل النيجر غدًا الأربعاء فى ذهاب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.