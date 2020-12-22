عبدالحفيظ: الأهلي يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، أن الفريق يسعى لتحقيق ضربة بداية قوية فى بداية مشواره بالنسخة الجديدة من دورى الأبطال، موضحًا أن الأهلى لديه طموحات كبيرة نحو التتويج باللقب الأفريقى للمرة العاشرة فى تاريخه، وهو ما يمنح اللاعبين دوافع قوية يسعى الجميع إلى ترجمتها بصورة عملية من خلال نتائج قوية فى

البطولة.

وأضاف، أن الأهلى يتعامل مع مباراة سونيديب باحترافية كبيرة، بعدما قام مجلس إدارة النادى بتوفير طائرة خاصة ساهمت فى تقليص ساعات السفر، إلى جانب الحفاظ على سلامة البعثة فى ظل تفشى فيروس كورونا.

وأكد السفير المصرى فى النيجر، نبيل مكي، أن هناك ترحيبًا

كبيرًا من جانب الجهات الرسمية كافة بدولة النيجر بوجود الأهلى فى العاصمة نيامي؛ نظرًا للتقدير الكبير من مسئولى النيجر لقيمة وعراقة الأهلى على مستوى التاريخ والبطولات.

وأجرى الفريق، أمس الإثنين، مسحة طبية، كما تواصل المدير الفنى بيتسو موسيمانى مع كيفين جونسون المدرب العام والقائم بأعمال المدير الفنى لإعطاء بعض التعليمات فى ظل غياب موسيمانى لإصابته بفيروس كورونا، بجانب الثلاثى رامى ربيعة وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة، لاعبى الفريق.