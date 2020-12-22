الأهلي يغلق الباب أمام رحيل أفشة

رفضت لجنة التخطيط بالنادى الأهلى برئاسة محسن صالح فكرة رحيل محمد مجدى أفشة صانع ألعاب الفريق والمنتخب الوطنى فى الانتقالات الشتوية القادمة بعد أن أبلغ وكلاء اللاعب إدارة القلعة الحمراء بوجود اهتمام كبير من فريق سيلتيك الإسكتلندى بضمه.

وأكدت اللجنة أن رحيل أفشة

أمر صعب فى ظل عدم وجود بدائل مناسبة وتطور مستوى اللاعب فى الفترة الماضية بشكل كبير بخلاف إصابة ناصر ماهر بخلع فى الكتف وخضوعه لعملية جراحية خلال الساعات الماضية ستبعده عن بطولة كأس العالم للأندية التى تستضيفها قطر فى الفترة بين 1 إلى 11 فبراير المقبل بجانب النيجيرى جونيور أجاى الذى يغيب للإصابة أيضًا.

وبدأت لجنة التخطيط بالتنسيق مع أمير توفيق مدير التعاقدات من أجل التفاوض لتجديد عقد عمرو السولية لاعب وسط الفريق الذى ينتهى فى صيف 2022، خصوصًا فى ظل أنباء تلقيه عروضًا من أندية سعودية.

