وزير الرياضة يشهد استعراض لاعبي جنوب سيناء من ابناء المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي

شهد الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تدريبات لاعبي المشروع القومي للموهبة والبطل الاوليمبي بشرم الشيخ، وهو احد المشروعات الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفذه الادارة المركزية للاداء الرياضي" الادارة العامة للموهبة".

ياتي هذا في اطار الفعاليات المقامة حاليا لاولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ، حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الجديدة بعد انتهاء مارثون الانتقاء واختيار عدد

١٤٨٠ لاعب ولاعبة بعدد ٧ رياضات اولمبية، حيث شارك في حفل الافتتاح والفعاليات النهائية عدد ٤٥ لاعب ولاعبة في رياضات العاب القوي، الملاكمة والمصارعه من ابناء المشروع بمحافظة جنوب سيناء .

يشار الى ان المرحلة الجديدة تستهدف اكتشاف أفضل المواهب الرياضية في ٧ ألعاب رياضية أوليمبية تتمثل فى "المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوي،

رفع الأثقال، تنس الطاولة".

وتستهدف المرحلة الجديدة اقامة ١٠٠ مركز تدريبي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف كبار الخبراء في مجال الرياضة المصرية تنسيقا مع الاتحادات الرياضية ومديريات الشباب والرياضة

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أحد اهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، بحثا عن ابطال رياضيين واعدين من ابناء محافظات الجمهورية المختلفة لافتا الي ان المشروع يعتبر من الأهداف الإستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.