شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي يكشف من برج خليفة أسرار صعوده إلى القمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يشارك البولندي روبرت ليفاندوفيسكي أفضل لاعب في العالم لعام 2020 في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس المجلس ويحمل عنوان «كرة القدم في القمة»، وبالتزامن مع حفل توزيع جوائز «دبي جلوب سوكر» وذلك يوم 27 ديسمبر/ كانون الأول الجاري بفندق أرماني في «برج خليفة».

وهذه هي المرة الأولى التي يشارك فيها نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ الألماني في مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وتأتي بالتزامن مع تقديمه موسماً استثنائياً سجل خلاله 55 هدفاً في 47 مباراة وقاد فريق بايرن ميونيخ لإحراز 5 ألقاب، هي دوري أبطال أوروبا وبطولة الدوري والكأس الألمانية وكأس السوبر الأوروبية وكأس السوبر الألمانية، كما فاز بجائزة هداف دوري أبطال أوروبا وجائزة «فيفا» لأفضل لاعب عام 2020.

وقرر مجلس دبي الرياضي تنظيم المؤتمر وحفل جوائز دبي جلوب سوكر في منطقة «برج خليفة» وبشكل مباشر بحضور عدد من المعنيين بالرياضة عموماً وكرة القدم خصوصاً من داخل وخارج الدولة ومن ممثلي الأندية المرشحة المتنافسة على ألقاب الجائزة وممثلي المؤسسات الإعلامية المحلية والدولية، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية وفق ضوابط اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث بدبي والبروتوكول الخاص بالمناسبة، حث سيكون الحدث الأول على الإطلاق الذي يتم تنظيمه بمشاركة وحضور نجوم كرة القدم العالميين وصنّاع القرار فيها.

وسيتحدث ليفاندوفيسكي في المؤتمر عن تجربته الشخصية في عالم كرة القدم ومحافظته على أدائه العالي بل واعتلاء قمة الهدافين والفوز بالعديد من الألقاب رغم تجاوزه الثانية والثلاثين من العمر، كما سيكون مرشحاً قوياً للفوز بلقب جائزة «دبي جلوب سوكر» لأفضل لاعب في عام 2020 حيث يتنافس مع النجمين كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

وستكون مشاركة ليفاندوفيسكي كمتحدث في مؤتمر دبي الرياضي الدولي فرصة للاعبي الكرة في دولة الإمارات وجميع اللاعبين في العالم للاستفادة من حديثه عن تجربته وشرحه لكيفية بناء شخصيته الكروية والتغلب على التحديات والمحافظة على مستواه الفني والبدني العالي في القمة وكيفية التغلب على ضغوط المنافسة في أقوى البطولات لأن الإنجازات لا تتحقق بالموهبة والمهارة وحسب بل تتطلب أيضاً مجهوداً بدنياً وذهنياً عالياً وأسلوب حياة يكون الالتزام داخل وخارج الملعب عنوانها الأبرز.

ولن يكون ليفاندوفيسكي المتحدث الوحيد في المؤتمر ولا النجم الوحيد الذي سيحضر حفل جوائز «دبي جلوب سوكر» حيث سيكون هناك المزيد من النجوم الذين سيعلن مجلس دبي الرياضي عن مشاركتهم خلال الأيام المقبلة.