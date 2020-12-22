«القاضية» .. قذيفة قفشة تكتسح صاروخ شيكابالا .. «كاف» يعلن أفضل هدف في دوري الأبطال 2020

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، أفضل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الأخيرة والتي توج بها النادي الأهلي المصري للمرة التاسعة في تاريخه على حساب منافسه التقليدي الزمالك في مباراة وصفت بـ"نهائي القرن".

وبعد 3 أسابيع من انتهاء البطولة، عادت أجواء الحدث التاريخي من جديد، حيث قرر "كاف"، نقل المنافسة من أقدام اللاعبين إلى الجماهير، لتصوت على أفضل هدف بالمسابقة، خصوصا وأن جائحة كورونا، حرمت المشجعين من حضور المباريات الأخيرة.

وكان كاف قد أعلن عن أفضل 10 أهداف في البطولة ولكنه اختار 8 أهداف لتتنافس على أجمل هدف في نسخة 2020 من دوري أبطال أفريقيا.

وبناء على تصويت الجمهور، وصل هدفا النهائي لشيكابالا وأفشة إلي المرحلة النهائي، وفازت قذيفة قفشة من جديد والمعروفة على مواقع التواصل للاجتماعي بـ"القاضية ممكن"، بتصويت الجماهير بنسبة تجاوزت 52% فيما لم يتجاوز هدف شيكابالا حاجز الـ48%، رغم أنه كان متفوقا في البداية.