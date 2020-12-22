شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: مباراة القمة بين الزمالك والأهلى فى موعدها الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، أن مباراة القمة بين الزمالك والأهلى المحدد لها الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الرابع بالدورى، ستقام في موعدها المحدد، ونفت اللجنة ما تردد حول وجود تفكير أو مقترح لتأجيلها لوقت لاحق.

وأوضح مسئولو اللجنة لـ"الخليج 365" إن الأمن لم يخطر اتحاد الكرة بأى نية لتأجيل اللقاء بداعى وجود الانشغال بتأمين احتفالات الكريسماس وأن هناك اهتمام من الدولة للحفاظ على انتظام جدول الدورى العام هذا الموسم فى ظل ضيق الوقت هذا الموسم.

فى السياق ذاته، باتت لجنة الحكام باتحاد الكرة فى مأزق بسبب صعوبة استقدام طاقم أوروبى لمباراة القمة التي تجمع الأهلى والزمالك بالدورى الاثنين المقبل الموافق 28 ديسمبر الجارى، فى ظل انتشار فيروس كورونا فى أوروبا واتجاه أغلب دول أوروبا لوقف رحلات الطيران، وتسعى اللجنة حاليا للتواصل مع بعض الاتحادات مثل إسبانيا وإيطاليا وهولندا، على أمل حل الأزمة أو اللجوء إلى حكام أمريكا الجنوبية.

وأرسلت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، برئاسة وجيه أحمد وعزب حجاج، خطابات إلى عدد من الاتحادات الأوروبية التى تستعين بتقنية الفيديو لاستقدام طاقم حكام أوروبى لمباراة القمة بين الأهلى والزمالك يوم 28 ديسمبر الجارى فى الأسبوع الرابع بالدورى، وعلى رأسها اتحادات إسبانيا وإيطاليا وإنجلترا وهولندا، على أن يتحمل اتحاد الكرة تكاليف استقدام الحكام الأجانب للمباراة هذا الموسم كما هو متعارف عليه.

وأعلن مسئولو اتحاد الكرة تعيين حكام أجانب لمباراة الزمالك والأهلي، المقرر لها 28 ديسمبر الجاري، فى الجولة الرابعة للدورى الممتاز باستاد القاهرة، وأنه تم مخاطبة عدد من الدول لتعيين حكام دوليين لإدارة اللقاء.