شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سعيد: رمضان صبحى بياخد الأمور على صدره لكن عنده طموح مع بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف هانى سعيد المدير الرياضى لنادى بيراميدز عن كواليس تعامل رمضان صبحى وشريف إكرامى مع الانتقادات التى تعرضا لها عقب الخسارة من الإتحاد السكندرى فى أول مباراة بالدورى، وقال هانى سعيد فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت إف إم: كل الأمور تهدأ بالوقت وهذا ما حدث مع شريف إكرامى ورمضان.

وأضاف" شريف يستعين بخبرته وسنه لمواجهة هذه الأمور ويتجاوزها بسهولة، ولكن رمضان بياخد الأمور على صدره شوية وبيتضايق ولكنه عنده طموح وإصرار إنه يعمل حاجة كويسة مع الفريق".

وعن مباراة الفريق مع الإتحاد الليبى فى كأس الكونفدرالية قال إن مسحة كورونا كانت سلبية لجميع اللاعبين باستثناء محمد حمدى إذ إنه أصيب فى وقت سابق ، مبينا أن اللاعب محمد فتحى شعر بآلام فى الحلق، وتم عزله وخضع لمسحة أخرى ننتظر نتيجتها.

وأوضح أن الفرق الليبية تمتلك لاعبين مميزين ولكن الأمر مريح لأن المباراة ستقام فى مصر، لافتا إلى أن إدارة النادى شعرت أنه ينقص الفريق نوعية معينة من اللاعبين، لذا تم بضم عدد معين من اللاعبين ونتمنى أن نقدم شئ جديد.

وأردف: عندما كنت فى المقاصة وصلنا للمركز الثانى بالدورى ولو كنا كسبنا ماتشين تلاتة كنا نافسنا على البطولة، الأمر ليس صعبا ً ولا يمكن أن نربط الأمر بالجماهير، ولكن وجود الجماهير ميزة وعيب ليس لدينا جماهير وهذا أمر مريح للاعبين أنهم يؤدون بدون ضغوط.

واستكمل : الدورى صعب وفى فرق كويسة جداً، البنك الأهلى مثلاً وسيراميكا، ومن سنتين عندما كنت تنظر للجدول كنت تعرف المباريات الصعبة والسهلة ولكن الآن جميع المباريات غير مضمونة وكلها صعبة، والدورى لن يتم حسمه مثل السنوات الماضية من بدري

وعن المنافسين على لقب الدورى قال: الأهلى والزمالك وبيراميدز سيكونون فى المنافسة على المراكز الأولى، وأتوقع مفاجأة من سيراميكا، وصدمة الخسارة من الاتحاد تجاوزناها أمام الزمالك.

واختتم: أتمنى العمل فى الجانب الفنى ولكن التصريحات التى تم تداولها كانت غير صحيحة ولم أطلب الانضمام للجهاز الفنى، وسعيد من موقعى فى بيراميدز واكتسبت الكثير من الخبرات.

وعن رحيل المدرب بشكل سريع أوضح أنه أمر لا يفضله، مشيرا إلى أن الاستعجال فكرة سيئة خاصة أن الدورى مازال فى بدايته.