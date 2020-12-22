شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشهد استعراض لاعبى جنوب سيناء من أبناء المشروع القومى للموهبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تدريبات لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى بشرم الشيخ، وهو أحد المشروعات الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة فى مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتنفذه الإدارة المركزية للأداء الرياضى "الإدارة العامة للموهبة".

يأتى هذا فى إطار الفعاليات المقامة حاليا لأولمبياد المحافظات الحدودية بشرم الشيخ، حيث تواصل وزارة الشباب والرياضة فعاليات المرحلة الجديدة بعد انتهاء مارثون الانتقاء واختيار 1480 لاعبا ولاعبة بعدد 7 رياضات أولمبية، حيث شارك فى حفل الافتتاح والفعاليات النهائية 45 لاعبا ولاعبة فى رياضات ألعاب القوى، الملاكمة والمصارعة من ابناء المشروع بمحافظة جنوب سيناء.

يشار إلى أن المرحلة الجديدة تستهدف اكتشاف أفضل المواهب الرياضية فى ٧ ألعاب رياضية أوليمبية تتمثل فى "المصارعة، الجودو، التايكوندو، الملاكمة، ألعاب القوي، رفع الأثقال، تنس الطاولة".

وتستهدف المرحلة الجديدة إقامة 100 مركز تدريبي في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك تحت إشراف كبار الخبراء في مجال الرياضة المصرية تنسيقا مع الاتحادات الرياضية ومديريات الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي يعد من أحد اهم المشروعات القومية التي تنفذها الوزارة، بحثا عن أبطال رياضيين واعدين من ابناء محافظات الجمهورية المختلفة، لافتا إلى أن المشروع يعتبر من الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة في مجال اكتشاف ورعاية المواهب الرياضية ضمن توجيهات القيادة السياسية بتكثيف العمل في هذا الشأن.