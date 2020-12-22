شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: لسنا قلقين من إصابات كورونا ولدينا لاعبين ثقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة عن وجود 7 مصابين بكورونا بين لاعبى الفريق قبل مواجهة النجم الساحلى، وقال عادل فى تصريحات لبرنامج "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: لدينا 4 حالات بعد مسحة كاف و3 حالات من قبل ذلك، وحالتين إعادة، يعنى هناك 7 لاعبين تأكدت إصابتهم، وهم سيف الدين الجزيرى، محمد سمير، أحمد الشيمى، هيثم الجوينى وأحمد داودا، بينما طلبنا إعادة المسحة لأحمد العربي وجاءت سلبية ومازلنا ننتظر نتيجة مسحة أبو السعود.

وواصل البديل سيكون موجودا رغم أن الغيابات تمثل لاعبين ثقال بالفريق، لكن لم يتسرب إلينا القلق حتى الآن وأغلقنا صفحة المباريات الماضية ولاعبينا قادرون على التعويض.

واختتم: عماد النحاس لم يغب لحظة عن النادى أو التدريب وكان مقيم بالنادى لمتابعة الأمور، وسيقود المباراة.

ومع دقات السادسة مساء اليوم الثلاثاء، يستضيف استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، مباراة المقاولون العرب والنجم الساحلى التونسى فى ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، فى مباراة صعبة على الفريقين وعلى المقاولون بصفة خاصة، فى ظل الظروف التى يعانى منها ذئاب الجبل بعد تفشى فيروس كورونا بين عدد من لاعبى الفريق، حيث نال الفيروس من عدد من اللاعبين الأساسيين فى مقدمتهم محمد سمير مدافع الفريق بالإضافة إلى تأكد إصابة هيثم الجوينى وأحمد الشيمى ومحمد أبو العلا محلل الأداء، وسيف الدين الجزيرى مهاجم المقاولون والذى كان قد تأكدت إصابته منذ مباراة وادى دجلة فى الدورى، وكذلك فادى نجاح الذى يعانى من تمزق فى أربطة الكاحل وجزع فى المفصل.

وتشهد قائمة المقاولون للمباراة عودة لويس إدوارد أحد العناصر المؤثرة فى هجوم الفريق والذى أصبح جاهزاً من الناحية البدنية للمشاركة بعد عودته من بلاده، وكذلك وسيم النغموشى والذى كان قد غاب عن المشاركة بسبب تعرضه لإصابة شد فى الخلفية، فيما تنتظر الصفقات الجديدة فرصة المشاركة والتألق لسد العجز بسبب الغيابات.