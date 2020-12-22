شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة محمد فايز مدرب فريق ألعاب دمنهور بعد إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى منذ قليل محمد فايز المدير الفنى لفريق ألعاب دمنهور ، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا ، داخل إحدى المستشفيات الخاصة ، ومن المقرر أن تعلن العائلة عن تفاصيل الجنازة والعزاء بعد إنهاء إجراءات الدفن .

وتأكد إصابة محمد فايز المدير الفنى بفيروس كورونا، بالإضافة إلى المدرب العام، والمدرب المساعد، بخلاف عضو مجلس إدارة بنادى دمنهور، و6 لاعبين، وهو ما جعل إدارة النادى تطالب اتحاد الكرة بتأجيل مباريات الفريق خاصة وأن القوة الضاربة غير متوفرة لفريق دمنهور بجانب أعضاء الجهاز الفنى للفريق.

من جهته قال إيهاب عبد الله رئيس نادى دمنهور، فى تصريح سابق، أنه أرسل فاكسات لاتحاد الكرة فى استغاثة عاجلة للموافقة على التأجيل خاصة أنه إذا كانت الإصابات مقتصرة على اللاعبين، كان من الممكن الاعتماد على الناشئين، و لكن الجهاز الفنى كله مصاب، وبالتالى لا يوجد مدرب أو مدرب مساعد او مدرب عام يتولى قيادة الفريق خلال المباراة قائلا :" معندناش مدرب ولا جهاز فنى هنلعب إزاى ".