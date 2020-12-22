شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يفتح النار على مسئولى الفيفا فى برنامجه الإذاعى: مؤسسة فاسدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الإعلامى أحمد شوبير النار على الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وذلك عقب قرارها بإقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة جديدة لإدارة اتحاد الكرة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: أى مسئول فى الفيفا مش هيعرف يرد عليك فى موضوع انتخابات الاتحاد، كلام وزير الرياضة نفسه بأنه سيتم التشاور مع الفيفا هذا يعنى أن هناك انتخابات، ولكن تأكيده على أن التشاور سيكون بما لا يخالف القانون المصرى فهذا يعنى أنه لن يكون هناك انتخابات.

أضاف: الناس متخيلة أن الفيفا حاجة كبيرة ما نقدرش نقرب منها، فى حين أنها مؤسسة مليئة بالفساد، وهذا ما حدث فى عهد بلاتر وبلاتينى، هل الفيفا التى طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية الساعة واحدة، أم فيفا الساعة عشرة التى عينت لجنة جديدة.

واختتم: اللى يقول خايفين عشان تنظيم البطولات هذا ليس له علاقة تماماً بالاتحاد الأفريقى بل الدولة المصرية التى سخرت كل الإمكانيات وأنقذت الاتحاد.

وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية اليوم، الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديدا منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية، وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.