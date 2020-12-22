شوبير يفتح النار على مسئولى الفيفا فى برنامجه الإذاعى: مؤسسة فاسدة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتح الإعلامى أحمد شوبير النار على الاتحاد الدولى لكرة القدم "الفيفا" وذلك عقب قرارها بإقالة اللجنة الخماسية وتعيين لجنة جديدة لإدارة اتحاد الكرة، وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى "مع شوبير" عبر إذاعة أون سبورت: أى مسئول فى الفيفا مش هيعرف يرد عليك فى موضوع انتخابات الاتحاد، كلام وزير الرياضة نفسه بأنه سيتم التشاور مع الفيفا هذا يعنى أن هناك انتخابات، ولكن تأكيده على أن التشاور سيكون بما لا يخالف القانون المصرى فهذا يعنى أنه لن يكون هناك انتخابات.
أضاف: الناس متخيلة أن الفيفا حاجة كبيرة ما نقدرش نقرب منها، فى حين أنها مؤسسة مليئة بالفساد، وهذا ما حدث فى عهد بلاتر وبلاتينى، هل الفيفا التى طلبت تقليص عدد اللجنة الخماسية الساعة واحدة، أم فيفا الساعة عشرة التى عينت لجنة جديدة.
واختتم: اللى يقول خايفين عشان تنظيم البطولات هذا ليس له علاقة تماماً بالاتحاد الأفريقى بل الدولة المصرية التى سخرت كل الإمكانيات وأنقذت الاتحاد.
وقررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية اليوم، الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديدا منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية، وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.
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