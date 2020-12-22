انتظام العمل باتحاد الكرة اليوم بعد إغلاقه 5 أيام بسبب كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية اليوم، الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديدا منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية، وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد.
وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضي، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين.
من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.
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