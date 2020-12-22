شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام العمل باتحاد الكرة اليوم بعد إغلاقه 5 أيام بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة عودة العمل بمقر الجبلاية اليوم، الثلاثاء، بعد غلقه 5 أيام وتحديدا منذ الخميس الماضى لتعقيمه لتجنب انتشار فيروس كورونا، مع تقليص عدد الموظفين داخل الجبلاية، وأظهرت نتيجة مسحات كورونا لموظفى اتحاد الكرة إصابة 5 موظفين، فى إدارة الإعلام والسكرتارية والحسابات وشئون اللاعبين، حيث خضع الموظفون لمسحة كورونا صباح الأحد.

وقرر مسئولو اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة أحمد مجاهد، غلق مقر الجبلاية منذ الخميس الماضي، لتعقيمه ولحين ظهور نتيجة مسحات كورونا للموظفين.

من ناحية أخرى، أظهرت نتائج المسحات الطبية التى أجريت على بعثة المنتخب الوطنى للشباب فور وصولها القاهرة عائدة من تونس عن استمرار ايجابية 15 لاعبا بالإضافة إلى ايجابية لاعبين اثنين آخرين واستمرار إيجابية مسحة ربيع ياسين المدير الفنى وعامل المهمات.