شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق مصطفى يسجل من جملة تكتيكية فى مرمى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق مصطفى، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، ومدرب الفراعنة الحالى، سجل هدفاً رائعًا من جملة تكتيكية فى مرمى جنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 1998 ليتوج الفراعنة أبطالا لقارة أفريقيا، التى أقيمت ببوركينا فاسو بعد 12 سنة من الغياب.
افتتح أحمد حسن بأول أهداف مصر بالدقيقة 4، وعند الدقيقة 12 أحرز منتخب مصر هدفاً آخر من جملة تكتيكية ثلاثية، حيث كانت ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء ناحية اليسار نفذها هاني رمزي إلى حسام حسن الذى استغل تحرك طارق مصطفى المميز ووضع له الكرة تسلمها مصطفى ووضعها ليحرز الهدف الثاني.
استمر تقدم الفراعنة طوال اللقاء وفشل منتخب الأولاد فى هز شباك نادر السيد ليفوز الفراعنة بكأس الأمم 1998 برعاية حسام حسن ومن إخراج محمود الجوهرى المدير الفنى لمصر فى تلك البطولة.
المنتخب الوطنى حينها حقق النتائج المرجوة بداية من الفوز على موزمبيق فى أول لقاءات دورى المجموعات بهدفين نظيفين ثم الفوز على زامبيا برباعية نظيفة فى أفضل مباريات المنتخب على الإطلاق، ثم الخسارة من المنتخب المغربى، ليحتل أبناء الجوهرى المركز الثانى.
ويتأهل الفراعنة كثانى مجموعته ليقع فى مواجهة منتخب كوت ديفوار القوى ويخوض المنتخب اللقاء بشكل دفاعى بحت ويستطيع الوصول لركلات الترجيح التى تبتسم للفريق فى النهاية ليصعد فى مواجهة بوركينا فاسو أصحاب الأرض فى الدور قبل النهائى ويفوز المنتخب بهدفين نظيفين أحرزهما حسام حسن ويتأهل للنهائى فى مواجهة جنوب أفريقيا حامل اللقب فى البطولة التى سبقتها لكن الفراعنة حققوا الفوز بهدفين نظيفين عن طريق أحمد حسن وطارق مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر قصة هدف.. طارق مصطفى يسجل من جملة تكتيكية فى مرمى جنوب أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.