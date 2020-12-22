شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. طارق مصطفى يسجل من جملة تكتيكية فى مرمى جنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طارق مصطفى، نجم منتخب مصر والزمالك الأسبق، ومدرب الفراعنة الحالى، سجل هدفاً رائعًا من جملة تكتيكية فى مرمى جنوب أفريقيا فى نهائى كأس الأمم الأفريقية 1998 ليتوج الفراعنة أبطالا لقارة أفريقيا، التى أقيمت ببوركينا فاسو بعد 12 سنة من الغياب.

افتتح أحمد حسن بأول أهداف مصر بالدقيقة 4، وعند الدقيقة 12 أحرز منتخب مصر هدفاً آخر من جملة تكتيكية ثلاثية، حيث كانت ضربة حرة من حدود منطقة الجزاء ناحية اليسار نفذها هاني رمزي إلى حسام حسن الذى استغل تحرك طارق مصطفى المميز ووضع له الكرة تسلمها مصطفى ووضعها ليحرز الهدف الثاني.

استمر تقدم الفراعنة طوال اللقاء وفشل منتخب الأولاد فى هز شباك نادر السيد ليفوز الفراعنة بكأس الأمم 1998 برعاية حسام حسن ومن إخراج محمود الجوهرى المدير الفنى لمصر فى تلك البطولة.