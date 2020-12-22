شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يختتم استعداداته اليوم لمواجهة بطل النيجر فى الانطلاقة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض فريق الأهلى مرانه الأخير اليوم، الثلاثاء، على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة بالنيجر استعداداً لخوض مباراة سونيديب فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دورى أبطال أفريقيا، والمقرر لها الرابعة عصر غد، الأربعاء، بتوقيت القاهرة على ملعب الجنرال «سينى كونتشي».

وتدرب الأهلى أمس على ملعب المباراة لعدم إمكانية التدريب اليوم على ملعب المباراة بسبب انشغاله بمباراة فريق جيندارميرى ناشونال بطل النيجر مع شبيبة القبائل الجزائرى فى بطولة الكونفدرالية.

وكانت بعثة الأهلى قد وصلت إلى نيامى مساء أمس الأول الأحد، استعدادًا لمباراة سونيديب بطل النيجر، وخاض الأهلى تدريبه الأول فى نيامى على ملعب الجنرال «سينى كونتشي»، وأدى لاعبو الأهلى جانبًا من التدريبات البدنية والاستشفائية، تحت إشراف كابيللو رانجواجا مدرب أحمال الفريق، وشارك جميع اللاعبين فى المران الذى اشتمل على تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين فى الملعب.

وخاض ثلاثى حراس الفريق محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير تدريبات منفردة تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب الحراس وأدى الحراس جانبًا من التدريبات البدنية والفنية على هامش المران الجماعي.

فيما حرص كافين جونسون، المدرب العام للفريق، على إلقاء محاضرة للاعبين خلال المران الجماعى للفريق مساء اليوم الإثنين، على ملعب الجنرال «سينى كونتشي»، استعدادًا للمباراة، وحرص جونسون، خلال المحاضرة التى أقيمت فى بداية المران، على استخدام سبورة كبيرة، لشرح عدد من الأمور الفنية والتكتيكية الخاصة بالمباراة، وكذلك نقاط القوة والضعف فى فريق سونيديب.