عدلي القيعي: رمضان صبحي أخطأ برحيله عن الأهلي..وكنا نؤهله ليكون رئيس النادي

قال المهندس عدلي القيعي: إن رمضان صبحي لاعب نادي بيراميدز أخطأ القبلة برحيله عن النادي الأهلي بهذا الشكل، موضحا أن رمضان تناسى أن أول ظهور إعلامي له كان مع الكابتن محمود الخطيب وكان عمره 10 سنوات.

وأضاف "القيعي" خلال تقديم برنامج "ملك وكتابة" المذاع عبر فضائية "الأهلي": رمضان صبحي وهو صغير كانت العين عليه وكان بيتربى علشان يتقدم أنه أحد رموز النادي الأهلي ومش بعيد أنه كان سيصبح رئيس النادي لو فضل على نهج رئيس النادي محمود الخطيب اللى لازم الناس كلها تتعلم منه وتتعلم من حسن حمدي وصالح سليم.

وأشار إلى أن الأهلي كان مصرًا على شراء رمضان صبحي نهائيًا من هيدرسفيلد لكن اللاعب كان مراوغًا وحدد قبلته منذ البداية في الرحيل عن النادي الأهلي واللعب لبيراميدز من أجل المال، معقبًا: "أين هو الطموح؟.. تحقيق الطموح والبطولات والإنجازات والتاريخ في الأهلي".